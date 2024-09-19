Одессу посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии, о чём с ним говорил глава ОГА

Пограничная зона, экономические отношения, ситуация с безопасностью и отдых детей — такие темы стали ключевыми во время встречи председателя Одесской облгосадминистрации Олега Кипера с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии в Украине Александром Виктором Микулой.

Отдельное внимание было уделено вопросу налаживания работы пунктов пропуска на границе с Румынией, в частности, Орловка–Исакча, — сообщил глава ООГА Олег Кипер.

На встрече с румынским дипломатом Олег Кипер отметил проблематику, возникшую из-за нововведений Европейского Союза относительно технического состояния въезжающего в страны ЕС автотранспорта.

«Вместе с румынской стороной уже прорабатываем пути решения этого вопроса», — сказал Кипер.

Несмотря на то, что лето закончилось, у детей Одесской области впереди осенние и зимние каникулы, поэтому глава ООГА попросил Микулу рассмотреть возможность организации отдыха детей в Румынии.

Также в контексте евроинтеграционных процессов эксперты из Румынии будут приобщаться к обучающим мероприятиям для общин и государственных служащих по работе с программами и фондами Европейского Союза.

Одесса News информировала о визите в Одессу в сентябре 2024 года Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Украине Гаэля Весьера.

Фото: ООГА/Telegram

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