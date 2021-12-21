Румыния ввела новшества на границе с Украиной

Румыния ввела цифровую анкету для путешественников, которую необходимо заполнить на КПП.



Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Эта анкета является инструментом, направленным на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. На основе анкетных данных сотрудники управления по общественному здоровью Румынии смогут легче идентифицировать и связаться с лицами, которые контактировали во время поездки с гражданином, инфицированным вирусом SARS-CoV-2», – говорится в сообщении.

В анкете указываются имя и фамилия, идентификационные и контактные данные человека, страна, область и населённый пункт, из которого он путешествует в Румынию, включая транзит, населённый пункт и адрес прибытия в Румынию, транспортное средство, дату въезда, данные несовершеннолетних лиц, если есть. Анкету заполняют все лица, следующие в Румынию любым сообщением.

Цифровую анкету можно сформировать в электронном виде по ссылке.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Пограничной полиции Румынии по ссылке.

«Кроме этого, на сайте правительства Румынии указано, что лица, прибывающие в пункты пропуска этой страны без анкеты, будут обязаны заполнить её в течение 24 часов. За отказ от её заполнения предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч леев», – отметили в ГПСУ.

Как сообщала Одесса News, в Польше приняты изменения в порядок пропуска граждан, прибывающих в страну из-за пределов Европейского Союза, в том числе из Украины.

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