За рождественским настроением стоит пойти в одесский Театр на Чайной

Рождество – пора чудес и мечтаний. Лучшие рождественские хиты — неповторимое настроение и тёплые эмоции подарит исполнение оркестра Hardy в составе 30 музыкантов на сцене одесского Театра на Чайной.

Самые известные мировые и украинские рождественские песни: Let it snow, It’s beginning to look like Christmas, O, holy night, Jingle bells rock, Нова радість, Добрий вечір, тобі, пане господарю и другие.

Дирижёр Алексей Андрейчук.

Цена билетов от 130 до 420 грн.

Приходите 25 декабря, в субботу, к 16:00 или к 19:00.

