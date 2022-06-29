Одесситов просят прийти на вечер в поддержку артиста Евгения Бубера

Одесситов приглашают на музыкально-поэтический благотворительный вечер в поддержку артиста и известного ведущего Евгения Бубера, у которого диагностировали рак лёгких.

Евгений Бубер более 30 лет своей жизни посвятил искусству. Одесситы знают его в качестве бессменного ведущего концертов оркестра Украинского театра, а также городских фестивалей и праздничных концертов. Бубер — преподаватель, заслуженный деятель искусств и актёр.

Музыкально-поэтический вечер пройдёт на Трассе здоровья 2 июля, стартует в 18:00 в Santorini Cafe.

Вход – 250 гривен.

Все собранные средства организаторы вечера передадут на лечение Евгения.

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