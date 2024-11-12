Stand-Up команда «Ветераны космических войск» с новым шоу выступит в Одессе

17 ноября любимый тысячами украинцев юмористический коллектив выступит в Одесской областной филармонии.
Уникальное событие — шоу «Викторина» — гарантированно поднимет настроение и зарядит позитивом. Шоу, запущенное в марте 2023 года, является одним из самых популярных проектов команды «Ветераны космических войск». Количество просмотров в YouTube нередко превышает миллион, но многие поклонники шоу охотно посмотрели бы «Викторину» вживую.
Поэтому не упустите! Недетская борьба ярких соперников и приятные сюрпризы для зрителей .
Ветеранов космических войск — Веню и Курана — снова будет ждать звёздный дуэт соперников, который попытается одержать победу у магистров игры в интеллектуально-юмористическом батле.
Приходите к 17 часам.
Стоимость билетов от 500 гривен. Их можно купить здесь.
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