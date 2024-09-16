Одессу посетил экс-премьер Франции, предки которого владели имением в Курисово

Одессу посетил экс-премьер Франции, глава политической группы Ensemble pour la République, член комитета по делам культуры и образования Национального собрания Габриэль Атталь, а также представители Парламента Франции и французские журналисты.

Родился Габриэль Атталь в 1989 году в Кламаре. Его отец, Ив Атталь – еврей, выходец из Туниса. Мать – Мари Атталь, урождённая де Курисс (Мария Александровна Курис), представительница знаменитой украинской семьи Курисов, чьи усадьбы находятся в сёлах Исаево и Курисово (Петровке) Одесской области.

Предки Курисов прибыли в Украину в XVI веке из Греции и осели в Нежине. Иван Онуфриевич Курис стал генералом и получил за военные заслуги земли в нынешней Одесской области, где основал местечко Курисово-Покровское (ныне Курисово Березовского района). В 1824 году он построил там Свято-Покровский храм.

После революции 1917 года Курисы бежали за границу. Часть их осела во Франции. Мать одесского гостя – праправнучка Ивана Ираклиевича Куриса, тайного советника, шталмейстера императорского двора, предводителя дворянства Херсонской губернии, крупного землевладельца, мецената, коллекционера и библиофила. При нём и перестроили усадьбу в Курисово.

Когда в январе 2024 года Габриэль Атталь был назначен премьером Франции и стало известно о его одесских корнях, облгосадминистрация сразу направила приглашение посетить наш регион.

Габриэль прибыл вместе вместе со своей матерью Марикой де Курис.

«Мы показали им наш порт и их семейное имение. Проинформировал экс-премьера Франции о ситуации в безопасности в регионе. Рассказал о работе украинского зернового коридора. В ходе встречи обсудили поддержку и сотрудничество между Украиной и Францией», — сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Гости ознакомились с последствиями российского терроризма, в частности, собственными глазами увидел разрушения, вызванные обстрелами, и решительно осудили агрессию России против Украины.

«Да будет правда», — такой девиз был у семьи Курисов, поэтому уверены, что их потомок, французский политик Габриэль Атталь будет нести правду миру и об Украине», — сказал Кипер.Мэр Одессы Геннадий Труханов также встретился с экс-премьер-министром. На встрече также присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции Гаэль Весьер.

Атталь отметил, что Украина и Одесса всегда вызывали у него особые чувства, ведь его предки жили в Одесской области. Он восхищён нашим городом, смелостью и силой духа одесситов.

В ходе диалога стороны обсудили поддержку и международные взаимоотношения Украины с Францией, где Одесса занимает передовые позиции, в частности, благодаря общей истории и искренним взаимоотношениям с родственным Марселем.