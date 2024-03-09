Зеленский и Эрдоган встретились в Стамбуле: о чём договорились в узком кругу

8 марта в рамках рабочего визита в Турцию Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины, переговоры прошли в узком кругу и с участием делегаций.

«Сегодня состоялись, как всегда, вполне искренние, продуктивные переговоры Украина – Турция. Очевидный приоритет – мы стараемся максимально укрепить нашу безопасность, нашу силу, чтобы как можно быстрее вернуть справедливый мир для всей нашей земли и всех наших людей и для Черноморского региона», – сказал Глава Украинского государства во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с Президентом Турции в Стамбуле.

Владимир Зеленский поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана и народ Турции за поддержку независимости и территориальной целостности нашего государства, а также за усилия по освобождению украинских граждан из российского плена.

«Благодаря посредничеству Турции нам удалось добиться значительных гуманитарных результатов. Сейчас мы рассчитываем на дальнейшие усилия. Я передал сегодня список наших граждан Украины, в частности, крымских татар, которые были репрессированы Россией на оккупированной территории Украины и содержатся в российских тюрьмах и лагерях в жесточайших, бесчеловечных условиях. Должны освободить их всех – и воинов, и гражданских, и тех, кто был захвачен в плен при защите своего народа, и тех, кто подвергается российским репрессиям только из-за того, кем он или она является – украинцы, крымские татары, все… Такие , как Нариман Джелял, Ление Умерова, Сервер Мустафаев и все другие наши незаконно пленные», – подчеркнул Президент.

В ходе встречи стороны также уделили значительное внимание реализации Формулы мира и подготовке к Глобальному саммиту мира на уровне лидеров, организуемого в Швейцарии. Зеленский акцентировал, что формат инаугурационного саммита мира не предусматривает приглашение для участия в нём представителей России.

«Мы не видим, каким образом можно приглашать людей, которые всё блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим получить результат – справедливый мир для Украины. Поэтому сначала цивилизованные страны мира разработают детальный план и будет результат, а уже потом будут привлекать представителей России – тех, кто готов к справедливому миру», – заявил Владимир Зеленский.

Президенты Украины и Турции также обсудили вопросы продовольственной безопасности и обеспечения стабильности в Черноморском регионе.

«Украинский морской коридор работает с неизменной эффективностью – уже около 30 миллионов тонн грузов прошло через коридор. Мы благодарны нашим турецким партнерам за постоянное сотрудничество. Уверен, можем сделать ещё больше. Всему Чёрному морю нужна безопасность, следовательно, нужно остановить российскую агрессию», – отметил Глава государства.

Со своей стороны Президент Турецкой Республики отметил поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, подтвердил поддержку со стороны Турции целей Украины по евроатлантической интеграции и заявил о готовности помогать в восстановлении нашего государства.

Эрдоган также акцентировал, что крымские татары самоотверженно борются за восстановление территориальной целостности Украины, и его государство будет и дальше поддерживать крымскотатарский народ.

Одесса News информировала, что 8 марта во время рабочего визита в Турецкую Республику Президент Украины Владимир Зеленский посетил судостроительные верфи, где строят корветы для Военно-Морских сил Вооружённых Сил Украины в соответствии со Стратегией развития ВМС ВСУ до 2036 года.

Фото и видео: ОПУ

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