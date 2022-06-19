Глава государства поздравил одесских медиков с их профессиональным праздником

В рамках рабочей поездки в Одесскую область 18 июня Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с работой одной из больниц в Одессе.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Глава государства осмотрел травматологическое отделение и пообщался с ранеными военными, которые проходят лечение в медицинском учреждении.

По случаю профессионального праздника медицинских работников Президент вручил государственные награды и присвоил медикам почётные и воинские звания.

«Война – на передовой, где находятся наши воины, наша армия. Но вы тоже на передовой – бережете наши жизни, помогаете раненым военным, помогаете гражданским, которые обращаются к вам каждый день. Мы гордимся, что в нашем государстве есть такие врачи. Хочу пожелать вам много здоровья, потому что вы осуществляете большую миссию, каждый день спасаете жизнь наших людей», – сказал Владимир Зеленский.

Как информировала Одесса News, за значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, предоставление квалифицированной медицинской помощи и спасение жизни людей в условиях военного положения, добросовестное исполнение профессионального долга и по случаю Дня медицинского работника четыре медика Одессы удостоены звания «Заслуженный врач Украины».

Фото: Офис Президента Украины

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