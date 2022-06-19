Доброволец из Одессы Алексей Ягодка погиб на войне, светлая память герою

Одесский доброволец Алексей Ягодка погиб, защищая Николаев.

Об этом сообщила в Facebook Наталья Делиева.

Трое детей Алексея остались сиротами.

Алексей Ягодка воевал в ВСУ в полку связи. Два последних года он был активным участником партии “Голос” и истинным патриотом Украины. Участвовал во всех мероприятиях партии, был очень добрым и неравнодушным человеком. У Алексея было три высших образования и золотые руки.



“Выразить всю боль утраты настоящего друга невозможно”, – написала Делиева.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Как сообщала 16 июня Одесса News, морпех из Балты Одесской области Сергей Гажий погиб на войне во время выполнения боевого задания.

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