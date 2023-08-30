В бою за Украину погиб житель Одесской области Игорь Аршер, светлая ему память

В бою с российскими захватчиками погиб житель Петропавловской территориальной громады Белгород-Днестровского района Одесской области Игорь Аршер.

Об этом сообщала Петропавловская громада.

34-летний Игорь проживал в селе Александровка. 10 июля его привезли в родительский дом…

Как сообщала Одесса News, в зоне боевых действий в июле 2023 года погиб житель города Татарбунары Одесской области Дмитрий Головати.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Петропавловская громада/Facebook

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