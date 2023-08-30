В бою за Украину погиб житель Одесской области Игорь Аршер, светлая ему память

В бою с российскими захватчиками погиб житель Петропавловской территориальной громады Белгород-Днестровского района Одесской области Игорь Аршер.
Об этом сообщала Петропавловская громада.
34-летний Игорь проживал в селе Александровка. 10 июля его привезли в родительский дом…
Как сообщала Одесса News, в зоне боевых действий в июле 2023 года погиб житель города Татарбунары Одесской области Дмитрий Головати.
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Фото: Петропавловская громада/Facebook
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