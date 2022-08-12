Пятый караван с украинской агропродукцией 12 августа вышел из Черноморска и Южного

Утром 12 августа пятый караван с украинским продовольствием отправился из портов Черноморск и Южный.

Как сообщает Министерство инфраструктуры на своей странице в Facebook, в составе каравана судно SORMOVSKIY 12, вышедшее из порта Черноморск, и балкер STAR LAURA из порта Южный.

«На их борту более 63 тысяч тонн агропродукции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что STAR LAURA стало первым судном класса Panamax, вышедшим из порта «Южный» с начала реализации «зерновой инициативы», и третьим в общем перечне судов-гигантов, уже направляющихся по «зерновому коридору».

Подчёркивается, что уже сегодня «Черноморск» и «Южный» примут ещё 2 судна под загрузку – BRAVE COMMANDER и PETREL S. На них будут загружены более 40 тыс. тонн украинского зерна.

Фото: Мининфраструктуры

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