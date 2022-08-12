Япония оказывает всестороннюю поддержку Одессе

Директор Департамента международного сотрудничества и маркетинга Одесского городского совета Оксана Чернова провела в японском городе Йокогама ряд протокольных и рабочих встреч, презентацию города Одессы и переговоры с руководством города.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, Япония является настоящим другом и важнейшим стратегическим партнёром Украины, в том числе Одессы.

«С 1965 года между городами-побратимами Одессой и Йокогамой развивается сотрудничество, которое характеризуется высокой степенью доверия и готовностью обоих городов к взаимопомощи», — говорится в сообщении.

Так, в июле текущего года Муниципалитет города-побратима Йокогама предоставил временную защиту одесским спортсменам и организовал им полноценный летний отдых и тренировки.

По просьбе мэра Одессы Геннадия Труханова для обеспечения города альтернативным водоснабжением город-побратим Йокогама при посредничестве японского международного агентства сотрудничества JICA передал Одессе важную помощь – системы очистки воды, которые уже тестируются коммунальными службами на местных водохранилищах.

Директор Департамента горсовета Оксана Чернова встретилась с мэром города-побратима Йокогама Такехару Яманака и представителями Муниципалитета города с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Японии Сергея Корсунского и группы дзюдоистов, итоги стреч помогут в подготовке к реализации новых двусторонних проектов.

Для обсуждения вопросов эксплуатации портативного оборудования для очистки воды и демонстрации японским коллегам процесса забора образцов воды проведена онлайн-встреча заместителя Одесского городского головы Сергея Тетюхина и Генерального директора Бюро международного сотрудничества города Йокогамы Тору Хащимото.

Отмечается, что одесская сторона представила проекты, которые могли бы быть реализованы с участием японских партнёров, в частности, презентована наработка по обеспечению города альтернативными источниками питьевой и технической воды.

Для беженцев из Украины в городе-побратиме Йокогама создано кафе «Друзья» – место, где наши сограждане могут получить необходимую для них информацию, пообщаться. В рамках рабочей поездки в кафе «Друзья» была проведена презентация Одессы и пресс-конференция для японских СМИ, а также организована встреча с представителями украинской диаспоры.

В ходе встречи с представителями местной организации «Христианской ассоциации молодёжи» (YMCA) прошло обсуждение плана пребывания в Йокогаме группы одесских дзюдоистов. Кроме тренировок, для детей предусмотрена культурная и туристическая программа, общение с японской молодёжью, изучение японского языка.

По результатам рабочей встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Японии Сергеем Корсунским получено заверение в дальнейшей поддержке сотрудничества городов-побратимов Одессы и Йокогамы.

Также запланирована передача со стороны Одесского городского совета украиноязычной литературы в рамках создания в других странах «Украинской книжной полки».

Фото: «Одесса»

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