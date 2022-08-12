Одесская полиция выясняла, зачем жителю области понадобился целый арсенал оружия

Полицейские Раздельнянского районного отдела полиции в Одесской области получили оперативную информацию о том, что житель держит дома арсенал оружия.

Как информирует Главное управление Нацполиции в Одесской области, во время санкционированного обыска по месту проживания мужчины правоохранители обнаружили несколько автоматов, револьвер, обрезы, универсальные запалы ручной гранаты и более трёхсот единиц боеприпасов.

Отмечается, что незаконные предметы изъяли и направили на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение об объявлении фигуранту подозрения.

Следственные действия продолжаются.

Происхождение и цель хранения изъятого устанавливается.

В полиции отмечают, что за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами действующее законодательство предусматривает наказание лишением свободы на срок от трёх до семи лет.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года румынские пограничники и таможенники на пункте пропуска «Орловка — Исакча» на границе с Одесской областью, задержали грузовик с 2 850 новенькими пистолетами и патронами.

Фото: Нацполиция в Одесской области

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