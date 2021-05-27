Румынские пограничники задержали 143 ящика с оружием, ввозимые в Одесскую область

Румынские пограничники и таможенники на пункте пропуска «Орловка — Исакча» на границе с Одесской областью, задержали грузовик с 2 850 новенькими пистолетами и патронами.

За рулём фуры был 41-летний гражданин Украины, сообщает «Страна» со ссылкой на пресс-службу пограничной полиции Румынии.

По версии следствия, в понедельник, 24 мая, около 23:00 украинец пытался выехать из Румынии через пункт пропуска на грузовике с полуприцепом. Согласно сопроводительным документам, мужчина перевозил мебель и различные продукты питания из Турции в Украину.

Пограничники с таможенниками решили вскрыть грузовой отсек транспортного средства, чтобы провести его тщательный досмотр.

«В результате проверок за заявленными товарами были обнаружены спрятанные крышкой 143 ящика, в которых находилось 2850 пистолетов марки Major Berg 2,5 калибра 4 мм. В ходе расследования было установлено, что водитель не имеет разрешения на транзит этого груза согласно соответствующему законодательству», — заявили в полиции Румынии.

На данный момент правоохранители проводят расследование под руководством прокуратуры по делу о переправке контрабанды. Министр внутренних дел Лучиан Боде назвал это изъятие оружия и боеприпасов рекордным для Румынии.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года в Одесской области, в лесополосе вблизи Беляевки, полицейские обнаружили схрон с оружием и боеприпасами.

Фото и видео: Полиция Румынии

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