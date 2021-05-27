Одесская полиция задержала бандитов, нападавших на дальнобойщиков

Работники внутренней безопасности Нацполиции установили группу «разбойников с большой дороги» из числа жителей Одесской области, жертвами которой становились водители большегрузных автомобилей.

Нападающие задержаны. Следователи полиции объявили им о подозрении, — говорится в сообщении Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что оперативники Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию о деятельности преступной группы лиц, которая орудовала на автодорогах, установили данные о подготовке злоумышленников в ближайшее время организовать на трассе очередную засаду.

По данным полиции, разбойное нападение планировалось на водителя большегрузного автомобиля, следовавшего из Одессы в Запорожскую область, имевшего при себе наличные в сумме 370 000 гривен.

Чтобы остановить фуру, заговорщики тщательно подготовились. Провели визуальное наблюдение за автопредприятием, откуда следовал выбранный ими объект. На автозаправке незаметно порезали шины на грузовике. Впоследствии дождались вынужденной остановки фуры и перед рассветом на территории Херсонской области напали на водителя.

«Оперативники внутренней безопасности НПУ и следственные ГУНП в Одесской области задержали преступную группу «на горячем». У злоумышленников изъят нож, газовый баллончик, стяжки и балаклавы», — говорится в сообщении.

Следователи полиции объявили фигурантам нападений подозрение по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Сейчас нападавшие задержаны.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года одесская полиция задержала группу разбойников, которые на улице Варненской в Одессе схватили незнакомого молодого человека, затолкали его в автомобиль и повезли на окраину города. По дороге, угрожая ножом, преступники отобрали у потерпевшего деньги, банковскую карту и смартфон, жестоко избили и выбросили из авто.

Фото и видео: Департамент внутренней безопасности НПУ

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