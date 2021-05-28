Весна в Одессе завершится грозовыми дождями

28 мая, в пятницу, очередной циклон с дождями зайдёт на запад Украины и охватит до понедельника всю территорию. Но несмотря на снижение температуры на 3-5 градусов и дождливую погоду, жаркому майскому солнцу всё равно удастся улучшить ситуацию даже в самые ненастные дни.

По данным Sinoptik.ua Самый горячий регион 28 мая — восток и юг, днём до +28° С; правда, в Одессе температура воздуха не поднимется выше +21° С.

Холодная воздушная масса будет продвигаться с запада на восток, уменьшая к понедельнику территорию тепла.

Самый дождливый день в Украине – 30 мая, воскресенье, дожди ожидаются на всей территории, за редким исключением.

Западный регион первым получит порцию холода и дождей, а в южных областях 29 мая воздух прогреется до +28° С, холоднее будет в Одесской области – до +21° С. В субботу пройдут дожди, местами с грозами. В воскресенье в Одессе будет солнечно, до +23° С. В начале рабочей недели небо затянет облаками, дневная температура +21…+23° С.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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