Подробности: Что произошло в школе Черноморска

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента в школе Черноморска, произошедшего 29 октября.

Как сообщает сайт Нацполиции Одесской области, пятиклассник приобрёл в Интернете газовый баллончик и принёс его в школу. Во время перерыва он вместе с товарищем распылил его в школьном коридоре.

В результате химические ожоги глаз получили трое школьников, которые были доставлены в больницу.

Оба юные нарушителя вместе с родителями приглашены в местное отделение полиции для дачи объяснений, с ними работают ювеналы.

Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности по ч.4 ст. 184 КУоАП.

Отдел коммуникации полиции в Одесской области