В Одессу зашёл круизный теплоход немецкой компании

Об этом сообщает официальный сайт города.

«На борту судна находятся преимущественно туристы из Германии, Австрии и Швейцарии. Около 150 человек принимают участие в пешеходной экскурсии по центральной части города (Морской вокзал, Потёмкинская лестница, Приморский бульвар, Тёщин мост, ул. Гоголя, ул. Дерибасовская, Городской сад). Для остальных туристов запланированы автобусно-пешеходные экскурсии с посещением Одесского национального академического театра оперы и балета, Екатерининской площади, Аллеи Славы в парке им. Т. Шевченко», — говорится в сообщении.

Отмечаеися, что длина судна составляет 205 м, пассажировместимость — 800 чел.

Судно пробудет в Одессе до 18:00 и затем возьмёт курс на Стамбул.

Кстати. AMERA совершает большой круиз по Средиземному и Чёрному морям, который включает Ниццу, Сиракузы, Пирей, Несебр, Констанцу, Одессу, Стамбул, Чесму, Санторини, Дуррес, Сплит и завершится в Триесте. AMERA – это уже четвёртое название этого судна. До 2019 года лайнер носил имя PRINSENDAM, ранее — ROYAL VIKING SUN и SEABOURN SUN. Под всеми этими названиями пассажирский лайнер заходил в Одессу. Под именем PRINSENDAM последний раз гостил в Одессе в апреле 2012 года.

Наибольшую известность судно получило под первым названием – ROYAL VIKING SUN: 7 раз теплоход признавался «Лучшим круизным судном» (по классификации Berlitz Guide).

Лайнер построен в Финляндии в 1988 году. Ходит под флагом Багамских островов.

Экипаж состоит из 440 человек.

Фото: «Одесса»