Рада приняла закон, запрещающий «закрытые пляжи»

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования».

Закон поддержали 314 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает Укринформ.

Как отмечается в пояснительной записке, закон предусматривает внесение изменений в Водный и Земельный кодексы Украины, Кодекс об административных правонарушениях, Закон «О местном самоуправлении в Украине» и Закон «О местных государственных администрациях».

В частности, изменения в Водный кодекс предусматривают дополнение ст.47 положением, запрещающим ограничения общего водопользования в связи с предоставлением прибрежных защитных полос (пляжных зон) в пользование юридическим или физическим лицам.

В ст.88 Водного кодекса и ст.60 Земельного кодекса предлагается внести положение относительно гарантирования гражданам беспрепятственного и безвозмездного доступа к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжных зон, а также к побережью рек, водоёмов и островов для общего водопользования, а также о том, что препятствование такому доступу является основанием для прекращения права пользования землями прибрежных защитных полос, если такое право предоставлено юридическим или физическим лицам.

Кроме того, ст.61 и ст.62 Земельного кодекса Украины предлагается дополнить положениями о том, что в прибрежных защитных полосах не допускается устройство ограждений или других конструкций, препятствующих доступу граждан к побережью водных объектов. Также дополнения к указанным статьям предусматривают механизм демонтажа таких ограждений или других конструкций за счёт их владельцев или лиц, их установивших.

Изменения в ст.110 Водного кодекса и ст.60 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривают установление админответственности за неправомерное ограничение беспрепятственного и бесплатного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования.

Изменения в ст.33 Закона «О местном самоуправлении в Украине» и ст.21 закона Украины «О местных государственных администрациях» предусматривают предоставление исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов и местным госадминистрациям полномочий по обеспечению беспрепятственного и бесплатного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования.

Ограждения или другие конструкции, установленные до вступления в силу закона и препятствующие доступу граждан к побережью водных объектов, подлежат демонтажу в течение двух месяцев со дня вступления в силу закона.

Фото: «ТАЙМЕР