Медучреждения Одессы обеспечены вакцинами от дифтерии

Медицинские учреждения Одессы обеспечены вакцинами для бесплатной вакцинации от дифтерии.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что по данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, на 28 октября 2019 года в Украине зарегистрированы 20 случаев дифтерии, из них 18 — на протяжении октября. Пять случаев подтверждены лабораторно — в Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Луганской и Киевской областях.

Наиболее действенным методом профилактики дифтерии является проведение вакцинации в соответствии с Национальным календарём прививок. Прививки от дифтерии делаются детям в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 16 лет комплексными вакцинами, также обеспечивающими защиту от столбняка (для детей раннего возраста — и от коклюша).

Иммунитет против дифтерии и столбняка сохраняется не на всю жизнь, поэтому каждые 10 лет с момента последней прививки взрослым нужно проводить ревакцинацию.

Прививки от дифтерии и столбняка взрослые могут сделать бесплатно в прививочном кабинете своего Центра первичной медико-санитарной помощи, где подписана декларация с семейным врачом. Во всех ЦПМСП Одессы имеется вакцина АДС-М, полученная по линии поставок Министерства здравоохранения Украины. Детские поликлиники Одессы в полном объёме обеспечены вакцинами для профилактики дифтерии у детей. Иммунобиологические препараты имеют преквалификацию Всемирной организации здравоохранения и все необходимые сертификаты качества.

В городской клинической инфекционной больнице имеется в наличии противодифтерийная сыворотка.

Кстати. Дифтерия — смертельно опасное инфекционное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём. При заболевании дифтерией в горле образуются плёнки, значительно затрудняющие дыхание, наблюдаются повышение температуры до 38-40 С, боль в горле, затруднения при глотании, общая интоксикация, могут возникать тяжёлые поражения сердечно-сосудистой и нервной систем, пневмония, дыхательная недостаточность.

Во время эпидемии дифтерии в Украине 1991-1998 годов, вызванной низким охватом детей вакцинацией и отсутствием ревакцинации взрослых, дифтерией заболели около 20 тысяч человек, 696 из них умерли.