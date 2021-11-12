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Где в Одессе можно провакцинироваться на выходных

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В субботу, 13 ноября, и воскресенье, 14 ноября, с 9:00 до 18:00 в Одессе будут работать центры массовой вакцинации от COVID-19.

На официальном сайте города названы такие адреса:

  • пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
  • ул. Семёна Палия, 125-Б, ТЦ «DEPOt»;
  • ул. Паустовского, 14, гипермаркет «Эпицентр»;
  • ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
  • пр-т Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;
  • ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;
  • Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;
  • ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;
  • ул. Левитана, 62, ЦПМСП №4 (в здании КДЦ №20);
  • пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;
  • Международный аэропорт «Одесса» (c 10:00 до 17:00).

В центрах массовой вакцинации в достаточном количестве доступны четыре вакцины: Comirnaty/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения как гарантированно качественные, эффективные и безопасные.

Вакцинация проводится бесплатно, при себе нужно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. При ревакцинации следует взять загранпаспорт для заполнения международного свитедетельства о вакцинации.

Кстати. По данным статистики, около 95% госпитализированных пациентов, поступающих в опорные стационары Одессы в тяжёлом состоянии, не были привиты. Среди вакцинированных от COVID-19 жителей Одессы тяжёлых форм заболевания не наблюдалось. В приоритетном порядке вакцинация небходима людям в возрасте старше 60 лет, лицам с сопутствующими заболеваниями, а также тем, кто часто контактирует с другими людьми.

Как сообщала Одесса News, теперь прививку от COVID-19 можно сделать в специальном вакцинальном трамвае. Для этого выделен один из новых трамваев одесской сборки — «Одиссей», который стоит на Старосенной площади, возле конечной остановки трамваев и автостанции. В нём вакцинация проводится ежедневно с 9:00 до 17:00.

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