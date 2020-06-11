В Украине изменили подход к выписке из больницы пациентов с COVID-19

Министерство здравоохранения изменило алгоритм выписки из стационара больных коронавирусной болезнью.
Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.
«Хотел бы подчеркнуть, что у нас изменены подходы к выписке больных коронавирусной болезнью из стационаров, и снятию диагноза коронавирус после выздоровления. Ранее критерием для выписки было отсутствие клинических симптомов, а также два подряд негативных ПЦР-теста. Сегодня этими критериями являются: отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный ПЦР-тест», — сказал Ляшко.
Он отметил, что таким образом ожидается увеличение количества выздоровевших от коронавируса.
По данным Минздрава, в Украине уменьшается количество госпитализаций больных с коронавирусом.
«Мы отмечаем уменьшение количества госпитализаций, и количество уменьшения людей, попадающих в отделы интенсивной терапии. Это может свидетельствовать о том, что введённые нами меры работают, и плюс есть такое предположение, что вирус в летний период может терять свою агрессивность, и не вызывать достаточно сложных последствий для здоровья населения», — сказал Ляшко.
Он отметил, что в то же время случаи госпитализации и случаи попадания в отделения интенсивной терапии и подключения к аппаратам ИВЛ существуют, поэтому терять бдительность ещё рано. По его словам, сегодня почти 3 200 коек заняты больными с коронавирусом, и 98 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
По состоянию на утро 11 июня в Украине лабораторно подтверждены 29070 случаев COVID-19, из них 13 141 выздоровел, 854 умерли (+21 за сутки). За последние сутки лабораторно подтверждено 689 случаев.
Общая по Украине картина по количеству заболевших и выздоровевших выглядит так:
- Винницкая обл. — 1236 (808 выздоровели)
- Волынская обл. — 1266 (330 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 981 (695 выздоровели)
- Донецкая обл. — 269 (122 выздоровели)
- Житомирская обл. — 992 (540 выздоровел)
- Закарпатская обл. — 1471 (634 выздоровели)
- Запорожская обл. — 510 (303 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 1649 (992 выздоровели)
- г. Киев — 3671 (1053 выздоровели)
- Киевская обл. — 1919 (616 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 563 (447 выздоровели)
- Луганская обл. — 54 (44 выздоровели)
- Львовская обл. — 2414 (589 выздоровели)
- Николаевская обл. — 311 (203 выздоровели)
- Одесская обл. — 1045 (421 выздоровели)
- Полтавская обл. — 276 (256 выздоровели)
- Ровенская обл. — 2175 (1164 выздоровели)
- Сумская обл. — 203 (159 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 1349 (995 выздоровели)
- Харьковская обл. — 1374 (657 выздоровели)
- Херсонская обл. — 179 (173 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 523 (355 выздоровели)
- Черкасская обл. — 506 (348 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 3793 (1176 выздоровели)
- Черниговская обл. — 341 (81 выздоровели).
Как сообщала Одесса News, с 10 июня Украина вошла в новый этап сокращения ограничений карантина, введённого 12 марта.