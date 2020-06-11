В Украине изменили подход к выписке из больницы пациентов с COVID-19

Министерство здравоохранения изменило алгоритм выписки из стационара больных коронавирусной болезнью.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

«Хотел бы подчеркнуть, что у нас изменены подходы к выписке больных коронавирусной болезнью из стационаров, и снятию диагноза коронавирус после выздоровления. Ранее критерием для выписки было отсутствие клинических симптомов, а также два подряд негативных ПЦР-теста. Сегодня этими критериями являются: отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный ПЦР-тест», — сказал Ляшко.

Он отметил, что таким образом ожидается увеличение количества выздоровевших от коронавируса.

По данным Минздрава, в Украине уменьшается количество госпитализаций больных с коронавирусом.

«Мы отмечаем уменьшение количества госпитализаций, и количество уменьшения людей, попадающих в отделы интенсивной терапии. Это может свидетельствовать о том, что введённые нами меры работают, и плюс есть такое предположение, что вирус в летний период может терять свою агрессивность, и не вызывать достаточно сложных последствий для здоровья населения», — сказал Ляшко.

Он отметил, что в то же время случаи госпитализации и случаи попадания в отделения интенсивной терапии и подключения к аппаратам ИВЛ существуют, поэтому терять бдительность ещё рано. По его словам, сегодня почти 3 200 коек заняты больными с коронавирусом, и 98 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 11 июня в Украине лабораторно подтверждены 29070 случаев COVID-19, из них 13 141 выздоровел, 854 умерли (+21 за сутки). За последние сутки лабораторно подтверждено 689 случаев.

Общая по Украине картина по количеству заболевших и выздоровевших выглядит так:

Винницкая обл. — 1236 (808 выздоровели)

Волынская обл. — 1266 (330 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 981 (695 выздоровели)

Донецкая обл. — 269 (122 выздоровели)

Житомирская обл. — 992 (540 выздоровел)

Закарпатская обл. — 1471 (634 выздоровели)

Запорожская обл. — 510 (303 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1649 (992 выздоровели)

г. Киев — 3671 (1053 выздоровели)

(1053 выздоровели) Киевская обл. — 1919 (616 выздоровели)

Кировоградская обл. — 563 (447 выздоровели)

Луганская обл. — 54 (44 выздоровели)

Львовская обл. — 2414 (589 выздоровели)

(589 выздоровели) Николаевская обл. — 311 (203 выздоровели)

Одесская обл. — 1045 (421 выздоровели)

Полтавская обл. — 276 (256 выздоровели)

Ровенская обл. — 2175 (1164 выздоровели)

Сумская обл. — 203 (159 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1349 (995 выздоровели)

Харьковская обл. — 1374 (657 выздоровели)

Херсонская обл. — 179 (173 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 523 (355 выздоровели)

Черкасская обл. — 506 (348 выздоровели)

Черновицкая обл. — 3793 (1176 выздоровели)

(1176 выздоровели) Черниговская обл. — 341 (81 выздоровели).

Как сообщала Одесса News, с 10 июня Украина вошла в новый этап сокращения ограничений карантина, введённого 12 марта.