С 10 июня очередное смягчение карантина: что можно одесситам

В Украине начался очередной этап смягчения карантина с 10 июня.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко, пишет 24 канал.

«Открываются культурные заведения, можно проводить концерты и отдыхать в санаториях. Однако не во всех областях смогут применить эти послабления. Смягчение будет только в тех областях, которые достигли эпидемиологических критериев, определённых постановлением Минздрава», — сказал Виктор Ляшко.

С 10 июня разрешается также проведение выставок, работа баз отдыха, отелей во всех областях Украины, кроме Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ривненской, Черновицкой и города Киева.

Эти области не могут ослабить карантин по критерию инцидентности, а сейчас Минздрав учитывает 12 случаев на сто тысяч населения.

Также Ляшко считает, что этим летом не надо открывать детские оздоровительные учреждения, о чём он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Кроме капельных инфекций существует огромное количество кишечных инфекций. Это сейчас главная дискуссия, разрешит ли санитарный врач открыть детские оздоровительные учреждения, или не разрешит. Я сейчас придерживаюсь мнения, что детские оздоровительные учреждения на этот летний сезон открывать нельзя, поскольку во время оздоровления у нас происходит около 80 вспышек кишечных инфекций. В это время детей забирают с оздоровления, завозят в инфекционные стационары, в инфекционных стационарах сейчас есть больные коронавирусом. Вместо лечения кишечной инфекции мы можем подвергать опасности инфицирования ещё и коронавирусом. Поэтому предложение воздержаться до стабилизации эпидемиологической ситуации», — заявил Ляшко.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на утро 10 июня в Украине подтверждено 28 381 случай COVID-19, из них 12 769 выздоровели, 833 умерли (+23 за сутки). За последние сутки лабораторно подтверждено 525 случаев.