Жизнь продолжается: в Одессе на прошлой неделе родились 79 малышей

В Одессе на минувшей неделе родились 79 малышей, в том числе три пары близнецов.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные мальчики с минимальной разницей — на свет появилось 40 маленьких одесситов и 39 юных одесситок.

«Наибольшее количество родов за последнюю неделю приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 28 младенцев», — говорится в собщении.

Все городские роддома Одессы обеспечены электроэнергией, водой и теплом и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы Геннадий Труханов побывал в Одесском роддоме №1, где появился на свет первый маленький одессит в этом году — мальчик Марк, родившийся в 00.15 сразу после воздушной тревоги.

На главном фото Макс с мамой.

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