Жизнь продолжается: на прошлой неделе в Одессе родились 146 малышей

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 146 малышей, в числе которых две пары близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» городского совета.

Отмечается, что количественное преимущество на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 86 – на 19 детей больше, чем на предыдущей неделе. Также за неделю увидели свет 60 маленьких одесситок.

Лидирует по числу принятых родов за неделю городской роддом №1 – здесь появились на свет 48 малышей.

Как сообщала Одесса News, все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывать медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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