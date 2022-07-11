Жизнь продолжается: за неделю в Одессе родились 150 малышей

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 150 малышей, что на 22 ребёнка больше, чем на предыдущей неделе.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

Отмечается, что убедительное численное преимущество на прошедшей неделе осталось за новорожденными девочками – на свет появились 83 маленькие одесситки и 67 юных одесситов.

«Лидерство по количеству новорожденных за неделю принадлежит городскому роддому №1, где увидел свет 41 младенец», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывать медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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