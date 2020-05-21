Количество больных коронавирусом в мире перевалило за 5 миллионов человек

По состоянию на утро 21 мая коронавирусом в мире заболели 5 090 064 (+100 969 за сутки) человек, 329 732 погибли (+4 766).

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Наибольшее количество заболевших в США, где зарегистрировано 1 593 039 случая (+22 456), из них 93 533 человека погибли (+1408).

На втором месте Россия – 308 705 заболевших. В первую пятёрку с наибольшим количеством людей, подхвативших вирус, попали Бразилия (293 357), Испания (279 524) и Великобритания (248 293) человека.

Украина в этом списке занимает 32-е место.

Италия, едва вырвавшись из объятий страшного вируса, постепенно входит в русло прежней жизни.

С понедельника, 18 мая, в каналы Венеции вернулись гондолы. Сейчас они перевозят жителей и ждут возвращения туристов. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на France 24.

Правда, гондольеры одеты не только в знаменитые сине-белые футболки в полоску, но и в перчатки и маски. В лодках используется лента для обозначения места, где человек должен находиться с соблюдением дистанции. В зонах посадки можно увидеть работников в санитарных костюмах, которые проводят дезинфекцию, прежде чем люди поднимутся на борт. Максимально на борту одновременно могут находиться шесть пассажиров.

Ожидается, что небольшие, часто украшенные гондолы, которые традиционно используются для перевозки туристов по северному итальянскому городу, вернутся на воду 3 июня, когда откроют границы для туристов из ЕС.

В Испании зарегистрировано ежедневное уменьшение количества смертей от коронавируса, что дало возможность также смягчить карантинные условия. Правительство этой страны с 19 мая отменило запрет на все прямые авиаперелёты и водное сообщение с Италией, сообщает ANSA.

Отмена запрета на пассажирские суда не касается круизных лайнеров.

Всем путешественникам из Италии придётся пройти двухнедельный карантин перед тем, как попасть в Испанию.



Чехия, Словакия и Австрия решили взаимно открыть границу до середины июня.

Об этом заявил глава МИД Томаш Петршичек после переговоров 19 мая со своими коллегами, сообщается на сайте МИД ЧР.

«Мы возвращаемся к нормальному состоянию, и это касается также и путешествий. Наша цель — открыть границы между Чехией, Австрией и Словакией до середины июня, даже без необходимости представлять отрицательные тесты или прохождение карантина», — сказал глава чешской дипломатии.

Правила будут применяться ко всем гражданам стран так называемого Славковского формата (Чехия, Словакия, Австрия), когда речь будет идти о путешествиях. Уже есть договорённость с Австрией. Переговоры со Словакией ещё будут продолжаться в ближайшие дни. Детали открытия границы должны быть понятными в течение следующей недели. Окончательное решение по возобновлению свободного движения со Словакией и Австрией будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в ближайшие две недели.

«В середине июня мог бы быть создан минишенген без необходимости проверок, тестов или карантина», — добавил министр.

Он также сообщил, что в ближайшие дни Прага также хочет пригласить Венгрию, у которой похожая эпидемиологическая ситуация, к этой модели.

«Я верю, что границы с Германией и Польшей откроются позже до конца июня», — сказал он.

На этой неделе Министерство иностранных дел продолжает интенсивные консультации с Болгарией, Словенией и Хорватией с тем, чтобы чешские граждане могли провести этот летний сезон за рубежом максимально безопасно.



Как сообщала Одесса News, в Швеции, которая не вводила жёсткие карантинные ограничения, как в других странах Европы, резко возросло количество заболевших COVID-19.