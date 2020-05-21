Кому в Одессе вечером 21 мая отключат воду до утра

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, что с 23:30 21 мая до 08:00 22 мая будет прекращена подача воды следующим потребителям города и области:
— ж/м «Слободка»,
— ж/м «Новая Слободка»,
— ж/м «Застава-1»,
— ул. Химическая,
— Киевское шоссе,
— санаторий «Хаджибей»,
— пос. Сахарный,
— пос. Кривая Балка,
— ул. Н. Боровского,
— ул. Промышленная,
— ул. Грушевского,
— ул. Парковая,
— ул. Пестеля,
— с. Усатово,
— с. Нерубайское,
— пос. Нати,
— с. Большая Балка,
— ж/д станция «Усатово».
Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).