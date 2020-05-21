Кому в Одессе вечером 21 мая отключат воду до утра

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, что с 23:30 21 мая до 08:00 22 мая будет прекращена подача воды следующим потребителям города и области:

— ж/м «Слободка»,

— ж/м «Новая Слободка»,

— ж/м «Застава-1»,

— ул. Химическая,

— Киевское шоссе,

— санаторий «Хаджибей»,

— пос. Сахарный,

— пос. Кривая Балка,

— ул. Н. Боровского,

— ул. Промышленная,

— ул. Грушевского,

— ул. Парковая,

— ул. Пестеля,

— с. Усатово,

— с. Нерубайское,

— пос. Нати,

— с. Большая Балка,

— ж/д станция «Усатово».

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).