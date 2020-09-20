Кто в Одессе 21 сентября останется без воды и света

21 сентября в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.

Об этом сообщили филиал «Инфоксводоканал» и АО «ДТЭК Одесские электросети».

В частности, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по адресам: с. Новая Дофиновка, а также с. Вапнярка с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям сёл Фонтанка-3, Вапнярка, Новая Дофиновка, пос. Черноморское-1, Аквапарка.

В связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети отключат электроэнергию в этот день по таким адресам: