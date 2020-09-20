Выборы-2020 в Одесской области: кого «Слуга народа» видит в креслах мэров городов региона

Согласно результатам партийной конференции «Слуги народа», которая состоялась 15 сентября, определён список кандидатов в мэры городов Одесской области.
Так, в Южном партия выдвигает действующего мэра Владимира Новацкого, который возглавляет город с 2006 года.
В Арцизе кандидатом от политсилы также станет действующий мэр Владимир Михов, избранный в 2015 году от «Нашего края».
В Измаиле «слуги» решили поддержать Андрея Абрамченко, возглавляющего город с 2010 года (избирался от партии «Сильная Украина»).
Однако, есть и новые лица: в Белгороде-Днестровском от «слуг» в мэры пойдёт представитель бизнеса — Борис Юрескул. В Болграде выдвинут в мэры также предприниматель — Борис Пейчев, близкий, по утверждению некоторых СМИ, к народному депутату Антону Киссе.
В Вилково в мэры выдвигают главу местного Рыбпатруля Алексея Севастянова, в Килии — начальника райотдела миграционной службы Валерия Ткаченко.
В Подольске в мэры будет баллотироваться бизнесмен Олег Албанский (в недавнем прошлом — член БПП), в Рени — сотрудница Госслужбы морского и речного транспорта Валентина Епитроп.
В Одессе, как сообщала Одесса News, будет баллотироваться Олег Филимонов.
По данным социологического опроса, проведённого сотрудниками Киевского международного института социологии (КМИС) в Одессе с 27 августа по 8 сентября, если бы местные выборы проходили сейчас, то в Одессе на них победил бы действующий мэр Геннадий Труханов.
Вот каковы предпочтения одесситов:
- Геннадий Труханов («Доверяй делам») — 61%;
- Вадим Рабинович (ОПЗЖ) — 8%;
- Олег Филимонов («Слуга народа») — 5,5%;
- Эдуард Гурвиц (самовыдвиженец) — 4,9%;
- Дмитрий Голубов (самовыдвиженец) — 4,8%;
- Мизаил Саакашвили («Движение новых сил») — 4,8%;
- Сергей Кивалов (Украинская морская партия) — 4,4%.