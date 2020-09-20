Выборы-2020 в Одесской области: кого «Слуга народа» видит в креслах мэров городов региона

Согласно результатам партийной конференции «Слуги народа», которая состоялась 15 сентября, определён список кандидатов в мэры городов Одесской области.

Так, в Южном партия выдвигает действующего мэра Владимира Новацкого, который возглавляет город с 2006 года.

В Арцизе кандидатом от политсилы также станет действующий мэр Владимир Михов, избранный в 2015 году от «Нашего края».

В Измаиле «слуги» решили поддержать Андрея Абрамченко, возглавляющего город с 2010 года (избирался от партии «Сильная Украина»).

Однако, есть и новые лица: в Белгороде-Днестровском от «слуг» в мэры пойдёт представитель бизнеса — Борис Юрескул. В Болграде выдвинут в мэры также предприниматель — Борис Пейчев, близкий, по утверждению некоторых СМИ, к народному депутату Антону Киссе.

В Вилково в мэры выдвигают главу местного Рыбпатруля Алексея Севастянова, в Килии — начальника райотдела миграционной службы Валерия Ткаченко.

В Подольске в мэры будет баллотироваться бизнесмен Олег Албанский (в недавнем прошлом — член БПП), в Рени — сотрудница Госслужбы морского и речного транспорта Валентина Епитроп.

В Одессе, как сообщала Одесса News, будет баллотироваться Олег Филимонов.

По данным социологического опроса, проведённого сотрудниками Киевского международного института социологии (КМИС) в Одессе с 27 августа по 8 сентября, если бы местные выборы проходили сейчас, то в Одессе на них победил бы действующий мэр Геннадий Труханов.

Вот каковы предпочтения одесситов: