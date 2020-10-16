Выборы-2020: в Одессе приступила к работе новая городская избирательная комиссия

Стал известен новый состав одесской городской избирательной комиссии, приступившей к работе вместо расформированной по решению Центризбиркома.

Как сообщается на сайте ЦИК, в новый состав одесского гортеризбиркома вошли Нина Чернышенко в качестве председателя комиссии (от партии «Солидарность женщин Украины»), заместителем председателя — адвокат Анатолий Медведенко (от «Слуги народа»), секретарём комиссии — Валентина Карташова — главврач коммунального дома ребёнка №1 (от партии «За права человека»).

Членами комиссии назначены Александр Абадовский (Партия Шария), Ирина Гривул («Батькивщина»), Владимир Кожухарь (Партия Антона Яценко, адвокат и бизнесмен), Евгения Кучерова (партия «Альтернатива», помощница депутата облсовета от «Оппоблока» Дмитрия Барвиненко), Ирина Мельник («Голос»), Дарья Подолян («Европейская Солидарность, бывшая сотрудница аппарата облсовета, сейчас возглавляет госпредприятие «Ремонтно-строительный участок «Агрос»), Юлия Помаранская (ОПЗЖ), Андрей Савицкий («Батькивщина», юрист, бизнесмен), Людмила Сербина (партия «Пропозиція»), Наталья Сиволапенко (ОПЗЖ), Наталья Соколюк («Слуга народа», предприниматель), Марина Трачук («Европейская солидарность»), Вячеслав Франчук (Национально-демократическое объединение «Украина», адвокат) и Станислав Цветков («Голос»).

Как сообщала Одесса News, прежний состав одесского теризбиркома распустили 13 октября в связи с нарушением избирательного законодательства: комиссия зарегистрировала кандидатом в мэры города Дмитрия Голубова, а также список его партии в горсовет и кандидатов от «Нашего края», хотя все сроки для регистрации уже прошли.