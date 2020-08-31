ЦИК объявила дату начала избирательной кампании — 5 сентября

Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

«30 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия объявила с 5 сентября 2020 года начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года», — говорится в сообщении.



Отмечается, что решение принято во исполнение требований Избирательного кодекса Украины.

В ЦИК отметили, что при этом принято во внимание Постановление Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 года «О назначении очередных местных выборов в 2020 году», постановлением ЦИК от 8 августа 2020 года №160 «О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года», № 161 «О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года» и от 14 августа 2020 года №176 «О назначении первых выборов депутатов районных советов на 25 октября 2020 года».

Кроме того, Комиссия внесла изменения в своё постановление от 8 августа 2020 года №163 «О Календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года», изложив указанный Календарный план в новой редакции.

Заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии программе «Факты недели» на ICTV заверил: если не будет чрезвычайного положения, местные выборы состоятся по всей стране, в том числе в «красной» зоне.

Ранее Ляшко заявлял, что в Украине местные выборы могут перенести при условии, если половина территории страны окажется в «красной» зоне карантина.