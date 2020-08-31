Ромео и Джульетта от комик-труппы «Масок» приглашают в Дом клоунов

Феерическая комедия «Ромео и Джульетта» со счастливым концом в исполнении комик-труппы «Маски» по одноимённой пьесе Б.Барского уже 5 сентября в Доме клоунов.

Джульетта — девочка-переросток тридцати пяти лет — обещана в жёны Парису, родственнику князя, неоднократно травмированному в голову утюгом. Неожиданная встреча на балу с Ромео — восторженным дебилом — зажигает в сердцах влюблённых негасимую страсть. С этим не могут смириться отец Джульетты — старик-маразматик Капулетти, и её брат Тибальт — задира, забияка и драчун.

В результате ссоры Тибальт убивает горшком из-под цветов Бенволио — приятеля Ромео. Убивает подло, в спину, исподтишка. Ромео в порыве ярости до смерти кусает за ухо Тибальта, от чего тот трагически умирает.

Джульетта тайно назначает Ромео свидание: на кладбище, где в результате комичных хитросплетений и неожиданных поворотов сюжета к всеобщей радости пьеса заканчивается вселенской любовью, торжеством юмора, молодости и красоты.

Начало в 19 часов.

Цена билетов от 180 до 350 гривен. Их можно купить здесь.