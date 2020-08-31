В Татарбунарах на пожаре обнаружен погибший хозяин дома

31 августа в 5:36 в Службу спасения «101″ поступило сообщение о возгорании летней кухни в г.Татарбунары Одесской области по ул. Нагорная.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Прибывшие 4 спасателя установили возгорание домашнего имущества летней кухни.

«В 5:56 пожар локализован и в 6:25 ликвидирован на площади 40 м2. Во время тушения пожара обнаружен погибший хозяин дома 1963 г.р., (инвалид 1 группы)», — говорится в сообщении.

Причина пожара — устанавливается.

Как сообщала Одесса News, 25 августа Одесский городской голова Геннадий Труханов вручил почётные награды сотрудникам городских коммунальных предприятий, которые принимали активное участие в ликвидации последствий пожара на улице Троицкой, 25.