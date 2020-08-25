Мэр Одессы вручил награды спасателям во время пожара на Троицкой

25 августа Одесский городской голова Геннадий Труханов вручил почётные награды сотрудникам городских коммунальных предприятий, которые принимали активное участие в ликвидации последствий пожара на улице Троицкой, 25.

Как сообщала Одесса News, трагедия произошла 4 декабря 2019 года. В здании на Троицкой, 25 располагались колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Министерства образования и науки Украины и Институт морской биологии Академии наук Украины. Число погибших достигло 16 человек: студенты, сотрудники колледжа и института, а также сотрудник ГСЧС.

С первых минут пожара сотрудники коммунальных предприятий мэрии пришли на помощь спасателям для предотвращения распространения и ликвидации огня, помогали эвакуировать людей из горящего и близлежащих зданий, занимались экстренным отключением домов от электро- и газоснабжения. На место трагедии прибыло 9 вышек коммунальных предприятий, которые осуществляли подъём сотрудников ГСЧС на высоту для спасения людей, тушения пожара, а также необходимой по ситуации подрезки деревьев и выполнения других задач.

«Благодарю за слаженную работу. В этом зале сегодня присутствуют те, кто, подчёркиваю, не по долгу службы, а исходя из своих человеческих нравственных норм и руководствуясь высокими моральными принципами, пришли на помощь спасателям в тяжёлое для всей Одессы время. Уверен, благодаря своевременно принятым решениям удалось избежать ещё более тяжёлых последствий», — подчеркнул Геннадий Труханов.

Одесская мэрия также оказала полное содействие спасателям в разборке конструкций здания и вывозе мусора с места трагедии. Была предоставлена спецтехника, в том числе самосвалы, погрузчики, которыми круглосуточно управляли сотрудники коммунальных предприятий.

Круглосуточно дежурили и сотрудники департамента муниципальной безопасности, помогая Нацполиции в обеспечении правопорядка на месте трагедии и спасателям в поисковой операции.

Фото: «Одесса»