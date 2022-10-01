В Одесской области горел Дунайский биосферный заповедник

В Одесской области спасатели потушили пожар на территории Дунайского биосферного заповедника.

Об этом официальный представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил в Теlegram.

«На территории Дунайского биосферного заповедника в Одесской области загорелась сухая трава, камыш и водно-болотистая растительность», — говорится в сообщении.

По словам Братчука, «пожар произошёл 30 сентября, спасатели ликвидировали огонь на площади 3 тысячи кв. м. Пострадавших нет».

По информации Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, причина пожара и ущерб устанавливаются.

Отмечается, что от ГСЧС к ликвидации пожара привлекались 1 единица техники и 5 пожарных, от местной пожарной команды Приморское 1 единица техники и 2 человека личного состава.

Кстати. Президент Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 29 сентября об охране, защите, использованию и воспроизводству лесов Украины в особый период.

Одесса News сообщала о подробностях пожара, произошедшего 13 сентября в 9-этажном жилом доме по улице Курской в Одессе.

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