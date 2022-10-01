От российских оккупантов освобождён посёлок Ямполь Донецкой области

Украинские военные продвигаются на лиманском направлении в Донецкой области, освободив посёлок Ямполь.

Об этом президент Владимир Зеленский говорил в вечернем обращении 30 сентября, опубликованном в Telegram.

«У нас есть существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом достаточно публичной информации. Все слышали, что происходит в Лимане Донецкой области. Это шаги, означающие для нас много», – сказал Зеленский.

Он поблагодарил украинских бойцов за реализацию «этого элемента нашего оборонного замысла» и подчеркнул, что это очень важно.

Отдельно президент отметил бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 54-й отдельной механизированной бригады за действия на северском и бахмутском направлениях, а также военных 214-го отдельного стрелкового батальона, Сил специальных операций и 103-й отдельной бригады теробороны за освобождение Ямполя.

Ямполь находится приблизительно в 17 км от города Лиман (до 2016-го – Красный Лиман).

30 сентября в сети появилось видео, на котором украинский военный, стоя возле административного здания с табличкой «Ямпольский учебно-воспитательный комплекс», говорит: «Ну что, котики, Ямполь наш».

Главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин признал, что Ямполь оккупантами и боевиками «в полной мере не контролируется».

Для справки. Оккупанты захватили Лиман весной. 27 мая глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что оккупанты заняли большую часть Лимана.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, и к 23 сентября на востоке освободили, по словам Зеленского, около 9 тыс. км² территории.

В конце сентября в соцсетях появилась информация о том, что украинские военные окружают войска оккупантов в районе Лимана. 29 сентября в Институте исследования войны заявили о «потенциально неминуемом» поражении россиян в Лимане.

30 сентября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что операция по окружению российской группировки в районе Лимана находится «на этапе завершения». По его словам, под огневым контролем ВСУ «фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу». Череватый подчеркнул, что бои продолжаются.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк вспомнил Иловайскую трагедию и заявил, что теперь «просить о выходе из Лиманского котла» придётся РФ.

Как сообщала Одесса News, 27 сентября Вооружённые силы Украины взяли под контроль посёлок Купянск-Узловой в Харьковской области — крупный в регионе железнодорожный узел.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

