Байден подписал закон о выделении Украине $12млрд помощи

Президент США Джо Байден утвердил закон, позволяющий избежать правительственного «шатдауна» в Соединённых Штатах, а также предусматривающий выделение Украине многомиллиардного пакета новой помощи в сфере безопасности и экономики.

Об этом говорится в официальном сообщении, размещённом в пятницу на сайте Белого дома, пишет Укринформ.

«Президент подписал закон H.R. 6833 О продолжении финансирования (правительства США. – Ред.) и дополнительных ассигнованиях для Украины в 2023 финансовом году», — отметили в администрации Байдена.

Подписанный документ ставит целью прежде всего продолжить финансирование федеральных учреждений США в условиях отсутствия утверждённого государственного бюджета на 2023 финансовый год, который начинается уже 1 октября. В то же время, закон предусматривает выделение более $12 миллиардов на помощь Украине в сфере обороны, экономической поддержки и другие определённые в документе потребности.

Проект закона в четверг был принят Сенатом США, а в пятницу – Палатой представителей американского Конгресса, после чего отправлен на подпись президенту Соединённых Штатов.

Как сообщала Одесса News, Украина достигла договорённостей с добывающими компаниями из США о поставках 2 млрд м³ газа в четвёртом квартале этого и в первом квартале 2023 года.

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