В бою за Украину погиб житель Одесской области Валентин Афанасенков

3 января 2024 года своё последнее сражение с российскими захватчиками старший сержант Валентин Афанасенков провёл у населённого пункта Степное Покровского района Донецкой области.

Об этом сообщала в Facebook Белгород-Днестровская районная государственная администрация.

Валентину было 50 лет.

18 января Мологовская громада провела старшего сержанта в последний путь с воинскими почестями.

Одесса News сообщала о гибели в боях под Бахмутом бывшего регбиста одесского «КРЕДО-1963», бойца 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Кости Гордиенко Валерия Герасичкина, прощание с которым прошло 19 января 2024 года на Западном кладбище в Одессе.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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