«Тузлівські лимани»-2023: війна та мир (випуск 32-й)

Другий рік жорстока війна окупантів проти України нищить дику природу. Але страждає екологія країни не лише через зовнішнього ворога.

У нашій державі з початку цього року загалом виникло 1700 пожеж у екосистемах, які охопили 2600 гектарів», — сказав під час брифінгу у Медіацентрі Україна-Укрінформ заступник директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Роман Рудак.

За його інформацією, торік в Україні загалом у екосистемах виникло 30 тисяч пожеж, якими було охоплено понад 46 тисяч гектарів. «Найбільше цих пожеж виникало у Дніпропетровській, Одеській та Львівській областях», — заявив Рудак.

Представник ДСНС зазначив, що торік виникненню масштабних лісових пожеж вдалося запобігти завдяки злагодженим діям співробітників ДСНС і проведенню масової роз’яснювальної роботи серед населення, постійної роботи з органами виконавчої влади тощо.

Він уточнив, що серед найчастіших порушень, які призводять до виникнення пожеж у екосистемах, є самовільне випалювання громадянами сухої рослинності та випадки необережного поводження з вогнем.

Одеський еколог, доктор біологічних наук Іван Русєв звертає увагу на жорстокий вплив війни на життя дельфінів.

«З початку повномасштабного вторгнення у Чорному морі загинуло біля 50 тисяч тварин», — повідомив еколог.

На своїй сторінці у Facebook Іван Русєв повідомляє, що з початку 2023 року команда Національного природнного парку «Тузлівські лимани» «кожного дня продовжує вести моніторинг узбережжя Чорного моря в межах нацпарку».

«І ось, напередодні Всесвітнього дня води, який 22 березня відзначає світова цивілізована спільнота, у водах Північно-Західної частини Чорного моря, в межах НПП «Тузлівські лимани» з’явилася зграя дельфінів — афалін. Це перша невеличка зграя дельфінів у цей воєнний весняний час зайшла в наші води. Їх спостерігали співробітники нашого нацпарку», — пише Іван Русєв.

Доктор біологічних наук знає, що в цю пору перші дельфіни зазвичай вже з’являються в морських водах Північно-Західної частини моря. «І зараз, Слава Богу, нами не зареєстровано мертвих китоподібних на піщаному пересипу, як рік тому, хоча ризики від рашистів на море, як для українців, так і для дельфінів, ще залишаються», — пише він.

Іван Русєв просить повідомляти йому про інформацію про будь-які викиди дельфінів на будь-які береги Чорного моря у 2023 році телефоном 097-5762705, 068-8816194, або електронною поштою — rusevivan@ukr.net.

Фото: Іван Русєв/Facebook, ГУ ДСНС в Одеській області

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