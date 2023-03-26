«МастерШеф»: одесские участники не без препятствий продвинулись дальше

25 марта телеканал СТБ показал очередной, 7-й выпуск проекта «МастерШеф.Профессионалы»-4, в котором принимают участие 2 представителя одесского региона.

В новую кулинарную битву вступили одесситы Антон Гильчук и Виктория Сопина. Беспристрастными судьями были, как обычно, Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.

В это выпуске судьи предложили участникам азартную игру — «Монополия», по условиям которой кулинарам надо было договариваться с соперниками, чтобы заполучить в свою команду необходимые девайсы и продукты. Судьи хотели увидеть, как профессионалы готовы находить общий язык с конкурентами, чтобы в конечном итоге одержать победу и подать вкусное блюдо.

Команды ожидали четыре монопольных сферы: озеро, ферма, сад и девайсная. Так, например, команда-монополист озёр располагала рыбой и морепродуктами, а монополисты сада — овощами и фруктами. Чтобы подать судьям три полноценных блюда, каждая команда должна или умело выдвинуть требования, или вызвать «на дуэль».

«Всё нормально. Прорвёмся», — оптимистично сказала Виктория Сопина, и одесситы вышли в финал «Монополии» с приличными блюдами.

«Ваш соус — просто класс», — сказал Эктор Виктории.

Но вот в следующем конкурсе было сложнее.

Судьи захотели раскрыть все палитры кулинарных эмоций профессионалов. По их мнению, высокая кухня – это уровень любого другого искусства. Она готова показать состояние духовного развития, вызвать эмоции, а также повысить общий уровень гастрономического блага. Можете ли вы представить, что нужно съесть, чтобы стать похожим на эмодзи гнева, или удивления, или, например, чтобы произошёл взрыв мозга. Участникам предложили крутнуть колесо, чтобы выбрать себе смайлик, который и должен стать поводом для определения стратегии приготовления блюда.

Антону Гильчуку достался эмодзи «Триумф», хотя он хотел «Любовь», а Виктории Сопиной — «Радость».

Владимир Ярославский, оценивая блюдо Антона, сказал, что это триумф всего чего-угодно, только не добра — оно пересолено, вкусовые качества сильно насыщены, перестарался с имбирём: «Ни аппетита, ни триумфа», — коротко подытожил свою дегустацию блюда судья. Антон прокомментировал, что «со всем сказанным согласен».

Однако, такая оценка его блюда принесла Антону чёрный фартук.

Неожиданно битва чернофартушечников началась с отходов, оставшихся после прошедшего конкурса. За час им нужно было придумать, как из этих пищевых отходов приготовить и подать ресторанное блюдо.

Все участники с заданием справились отлично, в том числе Антон Гильчук. Кроме Виктории Рябовой. К сожалению, на этот раз она не смогла овладеть собой и подать достойное блюдо. Проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 оставила именно она.

За приключениями дуэта одесситов в составе 15 оставшихся на проекте участников будем наблюдать по СТБ 1 апреля.

Фото: СТБ, Антон Гильчук, Виктория Сопина/Facebook

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