В телепроект «МастерШеф. Профессионалы»-4 попали три представителя Одессы

На телеканале СТБ начался новый сезон кулинарного проекта «МастерШеф», в двадцатку участников которого попали 3 представителя одесского региона.

Проект в очередной раз доказывает, что стоит рискнуть и попробовать сделать шаг навстречу мечте и ваша жизнь изменится.

Такой шаг сделали одессит Антон Гильчук, су-шеф одесского ресторана 28-летний Юрий Крыжановский и 32-летняя кондитер Виктория Сопина, успешно пройдя кастинг и попав в 20-ку избранных судьями претендентами.

А судьи кто? Ими были уже знакомые телезрителям — Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская. Им предстоит судить более пятидесяти индивидуальных и командных конкурсов, определить претендента на главный приз и заветное звание «МастерШеф».

Виктория Сопина пришла на проект, чтобы обучаться, и за месяц пребывания на телекулинарной кухне поняла, что влюбилась безумной любовью в еду и приготовление: «Я осознала, что хочу учиться и узнавать себя в процессе приготовления. Ведь еда — это то, что может доставить безумное удовольствие».

Виктория рассказала, что в детстве она была девочкой из одесского дворика, которая всех друзей вкусно кормила. Самоучка, училась с помощью интернета. С 24 февраля 2022 года её кондитерская превратилась в благотворительный центр, ежедневно кормивший Нацгвардию.

«Мне хотелось их баловать. Я же тыл. Но я не готовила им как волонтёр, я готовила, чтобы выразить благодарность, что я могу спать дома», — вспоминает со слезами на глазах Вика. Судей она удивляла тирамису с фисташкой.

Антон Гильчук подошёл к выбору блюда достаточно прагматично, взяв те продукты, которые есть дома у каждого украинца.

Сало и печёный картофель – именно то, что так любим все мы.

«Для меня наше украинское сало — это что-то на уровне панчетты или хамона. Так что хочется развивать культуру употребления этого продукта», — таково мнение Антона.

«Моя мотивация участия в проекте очень проста: открывать новые двери. Хочу доказать, что способен бросить себе вызов», — такова позиция Юрия Крыжановского.

Когда закрыли все заведения из-за полномасштабного вторжения России в Украину, Юра не испугался «чёрной» работы и устроился работать в простое заведение на вынос.

На кастинге Юра Крыжановский решил приготовить утку с яблоками.

Все трое одесских участников доказали, что достойны двадцатки и белоснежного кителя.

Как сообщала Одесса News, одесситка Лидия Корниенко, участница телевизионного шоу МастерШеф, вместе со своими коллегами вносит посильный вклад в дело по защите Украины от российского вторжения.

Фото: СТБ

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