Одесский кулинар Анжела Липская оказалась в центре скандала на шоу «МастерШеф»

В 4-м выпуске «МастерШеф. Битва сезонов» на телеканале СТБ, который завершился прошедшей ночью, участница игры из Одессы рассорилась с кулинаром Виктором Перехрестом.

Несколько чудаковатый и иногда шокирующий своим поведением Виктор предложил помощь Анжеле, однако та вежливо ему отказала, поскольку была в цейтноте: время на приготовление блюда завершалось, помощники ей не были необходимы, ей просто нужно было сосредоточиться, чтобы завершить задуманное. Однако Виктор, встав в позу, стал громко выражать своё недовольство отказом Анжелы, грубо её оскорблять, пожелав проигрыша не только в этом конкурсе, а и вообще в шоу.

Анжеле было очень обидно за поведение Виктора, к которому, как она сказала, относилась на этом проекте как к сыну.

Завершился конфликт обоюдным примирением. Виктор публично признал свою неправоту и принёс извинения Анжеле, которая благосклонно их приняла.

В этот телевечер участники отправились в гастрономическое путешествие по разным странам: кулинары должны были накормить и приятно удивить не только требовательных судей, но и гостей — японца, кубинца и француженку.

Команде «жёлтых», в которой принимала участие Анжела, удалось удовлетворить кулинарные запросы заморских гостей, приготовив их национальные блюда из украинских продуктов.

Но в следующем конкурсе Анжелу постигла неудача. Ей надо было приготовить артишок, с которым, по её словам, «никогда в жизни не работала». Эксперимент с блюдом из артишока не удался и Анжеле пришлось одеть чёрный фартук.

На конкурсе «чёрных», кроме Анжелы, соревновались ещё пятеро участников. У каждого было по 5 коробок-загадок, под которыми их ждали продукты для приготовления двух разных блюд — испанского и тайского. Но чтобы приготовить именно то, что говорили судьи, им необходимо было выбрать правильный ингредиент. Сделать это участники могли, отвечая на вопросы жюри. Необходимый участнику ингредиент ― это правильный ответ на вопросы. Он мог быть только один, а вариантов ― целых 5. Вопросы были разнообразными и касались не только мира кулинарии. Пришлось припомнить историю, географию, включить логику. В конце викторины у каждого из участников было по два набора из пяти ингредиентов, из которых нужно было приготовить два блюда, максимально приблизившись к заданию. А это было бы очень легко, если бы ответы на вопросы были верными.

Анжеле удалось правильно отгадать несколько загадок, однако заполучить самый необходимый ингредиент — мидии — ей не удалось.

Но она не растерялась, придав форму мидии шляпке шампиньона, снабдив блюдо необходимыми специями и соусами, максимально тем самым приблизив его к заданному.

Судьям понравились оба блюда, и Анжела избавилась от чёрного фартука, перейдя тем самым в следующий, 5-й, выпуск телешоу, который состоится 19 февраля.

Хуже всего с заданием справилась Анастасия Кобыляцкая. Поэтому именно она покинула шоу «МастерШеф. Битва сезонов».

Фото: СТБ

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