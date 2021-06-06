Одесский кулинар Лилия Стоянова миллион не заработала, но собой гордится

Тысячи поклонников телевизионного проекта «МастерШеф. Профессионалы» — 3, который уже несколько недель подряд идёт на канале СТБ, вновь прильнули субботним вечером к экранам телевизоров, чтобы следить за перипетиями последнего выпуска, в котором решалось, кому достанется 1 миллион гривен.

Финал телепроекта для одесситов был ещё более интересен, поскольку в нём участвовала наша землячка — Лилия Стоянова из Одессы.

Начался грандиозный финал на телекухне «МастерШеф» с появления всех участников третьего сезона, среди которых были одесситы Лидия Корниенко, Руслан Яковлев, Дмитрий Кузнецов.

На первом испытании пятёрке профессионалов нужно было побороть свои кулинарные страхи: хорошо справиться с той задачей, которая ранее была им не по плечу, за что они получили чёрный фартук.

Так, Лилии нужно было пройти испытание, в котором она помогала Эктору показать кулинарную Украину. Ей дали карту мира с пронумерованными 12 странами и игральные кости. Девушка должна была приготовить четыре блюда, которые ассоциировались со странами, номера которых выпали ей на кубиках. Судьи пробовали и отгадывали. Лиле выпали Турция, Казахстан, Швеция и Австралия.

Лилии удалось за выделенных 2 часа приготовить 4 блюда. Она подала баранину с картофелем и вермишелью, и судьи сразу угадали, что это блюдо из Казахстана. Однако им в этой еде не хватило бульона. Турецкий лахмаджун жюри тоже предугадало, и хотя внешне блюдо не было похоже на оригинальное восточное, но вкус понравился. Только два блюда из четырёх судьям удалось отгадать. Остальные 2 они и пробовать не стали и остановили одесситку в шаге от суперфинала.

«За шаг до суперфинала! Вы уже знаете, я вошла в 4ку… За возможность выйти в суперфинал боролась отчаянно, честно и до конца, но судьи решили иначе. Конечно это невероятно сложно, и эмоционально и физически, но вы себе не представляете сколько раз, вроде бы уже открытые двери, закрывались прямо перед моим носом! Я умею держать удар, жизнь меня учит этому постоянно», — написала Лилия на своей странице в Facebook.

Лилия считает, что выражение «главное — участие, а не победа» — не её история.

«Я если что-то начинаю, то двигаюсь в сторону победы до конца. В этот раз было также. Вы сами всё видели!», — гордо сообщила Лилия, добавив, что «всё было не зря! Это колоссальное напряжение, постоянный эмоциональный стресс и при этом бесконечная вера в себя и шанс, который даётся не всем! Спасибо, что всё это было в моей жизни! Это счастье!».

Корреспондент Одесса News вчера вечером связался с Лидией Корниенко и спросил: Чего не хватило Лилии для победы?

Ответ был таким: «Скажу так… Там опыт, опыт… Не хватило уверенности, опыта в работе с новыми техниками и в сочетании не тривиальных вкусов. Это то, что Лиля раньше не использовала в работе, так как работала с мясом в большей степени. На проекте она приобрела бесценные знания, но навыки приходят с опытом. Моё субъективное мнение».

А победителем стала Элеонора Баранова — шеф-повар ресторана «Fish&Pussycat Sushi Bar» в Киеве.

Лилия Стоянова дала эксклюзивное интервью Одесса News. Читайте уже завтра, 6 июня.

Фото: из личного архива Лили Стояновой, Facebook, СТБ, Одесса News

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