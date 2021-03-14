Одессит-участник телешоу «МастерШеф» с честью вышел из битвы «чёрных фартуков»

В субботу, 13 марта, на телеканале «СТБ» показали шестой выпуск популярного шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3, в котором принимают участие три представителя Одесской области.

Как отмечает наш корреспондент, следивший за перипетиями, разворачивающимися в шоу, 41-летняя Лидия Корниенко, которая в Одессе работает в контактном баре «Нипер Бар», 33-летняя Лилия Стоянова, шеф-повар одесского ресторана «Коллаборация» и 26-летний шеф-повар Руслан Яковлев боролись изо всех сил, дабы продемонстрировать, что они — лучшие на проекте.

В этом надо было убедить даже звёзд телепроекта «Холостяк» Ксению Мишину, Иракли Макацария и Максима Михайлюка.



Лилия и Лидия уже после двух кулинарных конкурсов попали на балкон, не запачкав свои белые фартуки.

А вот Руслану, попавшему в «чернофартушники», пришлось изрядно попотеть за право продолжать дальнейшее участие в проекте.

В битве чёрных, кроме Руслана, были ещё 3 человека — Влад (2 — на фото), Неля (3) и шоколатье Игорь (1). Им нужно было приготовить в дегидраторе целый рацион для туристов: завтрак, обед и ужин. Если участники не успевали высушить в дегидраторе все свои блюда – сразу могли собирать чемоданы и ехать домой.

Влад сделал гранолу с шоколадом, пасту и баттер чикен масалу – и смог удивить судей своим креативным рационом. Неля приготовила спортивный рацион: грибную похлёбку с кукурузной лапшой и куриные фрикадельки с овощами. Игорь приготовил борщ и гречневую кашу, которые были слишком лёгкими, пресными и непродуманными.

Руслан подал касидо с овощами, овсянку с грибами и козьим сыром и картофельные шарики с митболами. Его блюда профессиональное жюри шоу признало лучшими.

В результате «МастерШеф. Профессионалы»-3 покинул Игорь Андрияш из Днепра.

Руслан Яковлев сменил чёрный фартук на белый и остался в рядах теперь уже 15 участников проекта.

Как сообщала Одесса News, в общем-то Руслан — из Николаева, но сейчас вместе со своей женой живёт в Одессе. Выучился на врача, поехал в Испанию подтверждать диплом, который так и не подтвердил. Вернулся в Николаев, где друг предложил ему пойти поработать на кухню, и ему понравилось. В итоге Руслан снова поехал в Испанию уже поваром. Влюбился в девушку из Украины, поэтому вернулся в Украину, чтобы жениться.

Одесса News переживает за героев телепроекта и искренне желает достичь кулинарных высот.

Фото и видео: СТБ

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