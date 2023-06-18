«МастерШеф. Профессионалы»-4: кто стал победителем телепроекта СТБ

17 июня состоялся долгожданный финал проекта телеканала СТБ «МастерШеф.Профессионалы»-4.

Пятеро участников, в том числе представитель Одессы Антон Гильчук, вышли на своё последнее соревнование, чтобы попасть в суперфинал. Битвы чёрных фартуков не будет. Два не справившихся с заданием участника будут отправлены за двери телекухни СТБ.

Конкуренция была невероятной, а главным критерием, по которому судьи решали, кто достоин попасть в суперфинал, был его прогресс в течение сезона.

«Мы хотим сравнить, какими вы были и какими стали. Для этого вам понадобится то, что прячется под коробками-загадками. Это набор продуктов, с которыми вы пришли на кастинг проекта. Но сегодня из этих ингредиентов вы должны приготовить блюдо, которое будет кардинально отличаться. Использовать нужно все продукты, ведь это продемонстрирует, что вы выросли и понимаете каждую составляющую», — сообщили судьи Эктор Хименес Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

Антон с энтузиазмом принялся за работу. Испытание очень важное, ведь оно могло стать для него проходным билетом в суперфинал или преградой к победе.

В шаге от суперфинала покинули проект Алексей Шуляченко, презентовавший галантин из трёх видов мяса с чипсом из кускуса, печёным перцем и соусом на основе йогурта, и Саша Гриценко, приготовивший жареную курицу с овощным пюре. Им не удалось доказать судьям, что они вышли из зоны комфорта и готовы рисковать для победы.

В Суперфинал попали Артём Кабулахин, Антон Гильчук и Иван Иванчук. Тройка лидеров все 17 предыдущих эпизодов мечтали попасть в Суперфинал и боялись сглазить. Разрабатывали своё финальное меню тайком.

«Наша финальная речь требует пафоса, торжества, говорить о чуде попадания в финал. Но в этом сезоне говорить об этом не нужно. Ведь то, что этот сезон свершился — и есть настоящее чудо без преувеличения. Вы выпекали бисквиты, несмотря на ракетные обстрелы, готовили мороженое из квашеной капусты без света, делали киевские торты, несмотря на воздушные тревоги. Вы успевали делиться со зрителями своими рецептами до начала комендантского часа. И главное, каждую секунду помнили, какую цену платят наши воины на фронте, чтобы у нас была возможность заниматься любимым делом на кухне МастерШеф», — сказала Ольга Мартыновская.

По традиции, на суперфинал прибыли гости — 20-ка участников сезона, а также самые родные – родственники и друзья суперфиналистов. К Антону из Германии приехала сестра.

Сестра Антона первая слева

Последние наставления и… время пошло.

Через три часа суперфиналисты подали закуску, основное блюдо и десерт.

В меню, представленном судьям Антоном, были конфеты UА со вкусом борща и крем-салом, куриное бедро с галантином, рапанами, белыми грибами и баношем, на десерт — крем-брюле и конфета из сыворотки.

После длительной дегустации и бурного обсуждения судьи объявили победителя.

«Сегодня победил Артём, а завтра победит Украина», — подытожили судьи проекта.

Антон пообещал редакции Одесса News дать эксклюзивное интервью, чтобы рассказать о своём восприятии более чем 2-месячного пребывания на телепроекте.

Фото: СТБ

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