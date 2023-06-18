«Тузлівські лимани»-2023: війна та мир (випуск 41-й)

Останніми тижнями інформаційний простір заповнений наслідками антропогенної катастрофи на Дніпрі, яку створили окупанти, і кожний день несе нову вражаючу інформацію про колосальні збитки для дикої природи і біорізноманіття.

Катастрофа на Каховській ГЕС торкнулась й Національного природного парку «Тузлівські лимани», свідчить його співпрацівник — доктор біологічних наук, професор, одеський еколог Іван Русєв на своїй сторінці у Facebook.

За словами дослідника природи, вперше за історію парку сюди прилетіла неймовірна кількість рожевого фламінго — 510 птахів, які раніше гніздувались на нині окупованій херсонській землі. А нещодавна прилетів чорний лебідь.

«Спостерігая з другом і письменником з Австрії Horst Widmer за ймовірною появою живих дельфінів і викидом трупів китоподібних на узбережжі Чорного моря в межах нацпарку, ми побачили унікального птаха для Тузлівських лиманів – чорного лебідя, батьківщиною якого є Австралія», — пише Іван Русєв.

На його думку, до НПП «Тузлівські лимани» «лебідь прилетів ймовірно з якогось зоопарку, може, після катастрофи на Дніпрі, а може, і з Асканії Нова. Спостерігаємо далі з австрійцем і колегами нацпарку за таким цікавим австралійським переселенцем».

Біолог коментує, що «на відміну від більшості водних птахів та інших видів лебедів, чорний лебідь перелітним птахом не є. Тим не менш, він досить мобільний і навіть найменші перешкоди, такі, як нав’язливий тривалий шум, можуть змусити його змінити місце перебування. Харчується лебідь чорний переважно водною рослинністю і дрібними водоростями та різними гідробіонтами, яких багато на Тулівських лиманах».

Щоб уберегти рідкісних фламінго від браконьєрів, Іван Русєв разом з іншими працівниками НПП влаштовують засідки в лісі біля лиману, де ці внутрішні вороги заповідної зони ставили протизаконні знаряддя лову.

«Вони не з’явилися. Були вночі тільки крики фламінго неподалік. Виїжджаємо на зустріч з колегами в умовну точку. 5 година ранку — з Одеси вирушають екологічні інспектори Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу — Авершин Дмитро, Бондарчук Михайло і Летов Владіслав. Йдемо в чудові місця, які вибрали для свого життя рожеві фламінго на лимані Бурнас. Прикро, що навіть під час війни, до деяких браконьєрів не доходить, що на водоймах повинна бути тиша і не повинно бути браконьєрства, особливо там, де вперше за всю історію Тузлівських лиманів поселились дуже рідкісні і неймовірні птахи», — пише Русєв.

Еколог разом з інспекторами прибирають з акваторії сітки, ятері, які можуть нашкодити рідкісним птахам. «Попрацювали плідно і навіть служба держохорони нацпарку разом з держекоінспекцією ще й нанесли візит голові Тузлівської громади стосовно впорядкування сміттєзвалищ, які знаходяться в жахливому стані неподалік межі з нацпарком».

Захисники природи поінформували сільрадівців щодо сприяння охороні фламінго, провели бесіди в школах, «але на колонії фламінго видно багато слідів ніг дітлахів, сліди від велосипедів, сліди великих свійських собак. І тому частина локальної популяції фламінго вибрала іншу ділянку для мешкання», — робить висновки Русєв.

Працівниками НПП зафіксовані перші живі й загиблі тварини, які приплили з Дніпра. Це тритони з Червоної книги, які не мешкають в Тузлівських лиманах. Як повідомляє еколог, обстеження узбережжя Чорного моря на деяких ділянках показало, що тварин багато і, на жаль, в основному, мертвих. Є й жаби різних видів. Ті тритони чи жаби, що були ще живі, одразу ставали їжею для птахів — мартинів, бакланів, чапель, наземних хижих ссавців.

«Кількість викинутих на берег моря в межах нашого парку може рахуватися на десятки тисяч. Тварин інших видів нами не виявлено. Вода на узбережжі моря зараз дуже опріснена дніпровською водою. Що буде завтра на узбережжі на інших ділянках, будемо стежити, продовжувати моніторинг і інформувати» — написав Іван Русєв.

Фото: Іван Русєв/Facebook

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