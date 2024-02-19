Украинские военные уничтожили ещё один вражеский Су-34

Украинские военные утром 18 февраля сбили ещё один российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом в Telegram сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

«У московитов снова «потерь нет». Сегодня около 6.00 ещё один Су-34 «успешно вернулся» на базу!» – написал Олещук.

Кроме того, силы обороны Украины сбили 12 дронов-камикадзе типа Shahed и авиаракету Х-59 российских оккупантов, добавил командующий ВС ВСУ.

Одесса News информировала, что 17 февраля на восточном направлении фронта подразделения ВС ВСУ уничтожили 2 Су-34 и один истребитель Су-35.

Таким образом, Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ уничтожили 336 военных самолётов оккупантов.

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