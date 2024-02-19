В бою за Украину погиб житель Одесской области Вячеслав Яроцкий, светлая ему память

14 ноября 2023 года вблизи населённого пункта Клещеевка Бахмутского района Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Одесской области Вячеслав Яроцкий.

Об этом сообщила в Facebook Любашевская громада.

Воину было всего 29 лет.

«В это тяжёлое для всех нас время мы разделяем боль потери и склоняем головы в глубокой скорби. Это невосполнимая потеря для родных, друзей, нашей громады и всей Украины. Война уносит лучших», — говорится в некрологе.

Прощание с павшим воином прошло 23 ноября в Любашевке.

Одесса News сообщала о гибели от оккупантов одессита, старшего лейтенанта 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одесса Виталия Нестеренко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Любашёвская громада/Facebook

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