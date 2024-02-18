Воздушные силы ВСУ сбили три вражеских истребителя

17 февраля Воздушные силы ВСУ сообщили, что на восточном направлении фронта уничтожили сразу три самолёта армии страны-агрессора России — два бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Информацию подтвердил и Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Официально россияне не комментировали ситуацию, но их пропагандистский Telegram-канал «Военный осведомитель» написал о потере Су-35.

По сообщению командующего Воздушными силами Николая Олещука в Telegram, на сбитых истребителях Су-35 и Су-34 четыре раза сработала система, сообщающая о катапультировании пилотов.

«На России, как всегда, «потерь нет». Напомню, что Су-35С – одноместный самолёт, Су-34 – двухместные. По радиоперехвату, одного пилота нашли, других – «ищут»! Что-то здесь не сходится, не так ли?» – написал он.

Олещук пояснил, что есть такая международная спутниковая поисково-спасательная система – «Коспас-Сарсат» (Cospas-Sarsat). Во время аварий она сообщает о местонахождении персональных радиобуев пилотов.

«Как видим, система рабочая! На фото – сработало четыре Cospas-Sarsat (точки на карте) – ищите «братьев» в этих районах!» – сказал он, опубликовав карту с отметками, где сработали оповещения системы «Коспас-Сарсат».

Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона на «24 канале» уточнил, что система «Коспас-Сарсат» срабатывает при аварийном оставлении самолёта пилотом, чтобы их потом легче было найти поисковым службам.

«Хочу отметить, что не всегда лётчики выживают при катапультированиях. Если зенитная управляемая ракета поражает самолёт, то прошивается тысячами обломков сам корпус самолёта, катапульта уже без его участия может автоматически сработать», – подчеркнул он.

Одесса News информировала, что гиперзвуковая вражеская крылатая ракета «Циркон» была успешно сбита ПВО ВСУ.

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